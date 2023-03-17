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Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor. Milletvekilliği için başvurusunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken sanatçı Onur Akın da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:41
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Milletvekilliği için başvurusunu yaptı! Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor

Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor. Milletvekilliği için başvurusunu yaptı
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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya devam ediyor.

ONUR AKIN CHP'DEN BAŞVURUSUNU YAPTI

O isimlerden biri de sanatçı Onur Akın oldu. Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ONUR AKIN KİMDİR?

Onur Akın, 6 Mart 1967 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğmuştur. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğudur. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu’nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu’nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İlk müzik derslerini babası ve ağabeyinden almıştır. İlk enstrümanı mandolindir. Ardından bağlama ile, lisede müzik öğretmeni Dr. Zihni Bey’in desteğiyle “Batı müziği” ile tanıştı. Batı müziği ve yöresinin kültürü ile müziğinin birleşimi, gelecekteki müzik tarzının temellerini oluşturmuştur.

Onur Akın, 1987 yılında kurduğu “Grup Baran” adlı müzik gurubu ile ilk albümünü “Yediveren” adı ile 1989 yılında çıkarmıştır. 1991 yılında yine Grup Baran ile birlikteliğinin son albümü olan “Kuytuda Başak”ı çıkarmışlar; daha sonra Grup Baran’dan ayrılma kararı vererek 1991’den sonra solo albümlerine devam etti.

Vedat Türkali’nin 1944 yılında yazdığı “Bekle Bizi İstanbul” adlı şiirini besteleyip yorumlamıştır. “Seviyorum Seni” isimli bestesinin sözleri Nazım Hikmet’e aittir. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi.

Hem şair, hem de besteci olan Onur Akın, kendine ait Eylül Müzik şirketini kurmuştur. Müzik hayatının başından bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Beste çalışmalarına Ruhi Su’nun sesinden ve müziğinden etkilenmesi nedeniyle başlamıştır. Kendi şiirlerinin yan ısıra çok önemli şairlerin de şiirlerini bestelemiştir.

Onur Akın, 1991 yılında ressam Hanife Sevim Akın ile evlendi. Eylül Türkü Akın adında bir kızı vardır.
 

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