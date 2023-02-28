Ünlülerden deprem türküsü. Dinleyenler ağladı

Sanatçı Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından birçok sanatçı ile "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiği anları paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçılar Mustafa Özarslan, Ufuk Beydemir, Mehmet Gümüş, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale ve Onur Akın, 44 bin 218 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiler.

Sanatçı Hüseyin Turan, türküyü seslendirdikleri anları sosyal medya hesabından "Nesini söyleyim" notuyla paylaştı. Hüseyin Turan’ın paylaşımının ardından birçok twitter kullanıcısı da türküyü paylaşarak duygularını ifade etti.

İşte ‘Nesini Söyleyim Canım Efendi’ türküsün sözleri:



Nesini söyleyim canım efendim

Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim

Arzuhal eylesem deftere sığmaz

Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara halinden kimse bilmiyor

Devletin sikkesi selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim (Kefensiz kaldı ölümüz bizim)



