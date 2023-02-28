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Ünlülerden deprem türküsü. Dinleyenler ağladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir araya gelen usta sanatçılar, Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Onur Akın, Hüseyin Turan ve Burhan Şeşen halk ozanı Aşık Serdari’nin “Nesini söyleyim” adlı eserini seslendirdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:43
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Dinleyenler ağladı! Ünlülerden deprem türküsü

Ünlülerden deprem türküsü. Dinleyenler ağladı
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Sanatçı Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından birçok sanatçı ile "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiği anları paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Sanatçılar Mustafa Özarslan, Ufuk Beydemir, Mehmet Gümüş, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale ve Onur Akın, 44 bin 218 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiler.

Sanatçı Hüseyin Turan, türküyü seslendirdikleri anları sosyal medya hesabından "Nesini söyleyim" notuyla paylaştı. Hüseyin Turan’ın paylaşımının ardından birçok twitter kullanıcısı da türküyü paylaşarak duygularını ifade etti. 

İşte ‘Nesini Söyleyim Canım Efendi’ türküsün sözleri: 


Nesini söyleyim canım efendim 
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim 
Arzuhal eylesem deftere sığmaz 
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim 
Benim bu gidişe aklım ermiyor 
Fukara halinden kimse bilmiyor 
Devletin sikkesi selam vermiyor 
Kefensiz kalacak ölümüz bizim (Kefensiz kaldı ölümüz bizim)


 

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