Ünlülerden deprem türküsü. Dinleyenler ağladı

Sanatçı Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından birçok sanatçı ile "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiği anları paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sanatçılar Mustafa Özarslan, Ufuk Beydemir, Mehmet Gümüş, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale ve Onur Akın, 44 bin 218 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdiler.
Sanatçı Hüseyin Turan, türküyü seslendirdikleri anları sosyal medya hesabından "Nesini söyleyim" notuyla paylaştı. Hüseyin Turan’ın paylaşımının ardından birçok twitter kullanıcısı da türküyü paylaşarak duygularını ifade etti.
İşte ‘Nesini Söyleyim Canım Efendi’ türküsün sözleri:
Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halinden kimse bilmiyor
Devletin sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim (Kefensiz kaldı ölümüz bizim)