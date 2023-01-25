Bakan Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'deki resmî temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birlikleri ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim iş birliğinden söz ederek daha önce Türkiye'ye gelen KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim iş birliği konularının ele alındığını belirterek; özellikle öğretmen yetiştirime, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve özel eğitim gibi konularda katkı verilebilecek alanlarla ilgili bir ön çalışma yapıldığını bugün de bu çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Konuya ilişkin Bakanlıkta çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten Bakan Özer, "Türkiye, eğitiminde gerçekten çok önemli bir müktesebata sahiptir. Artık 19 milyon öğrencisi 1.2 milyon öğretmeniyle küresel ölçekte 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir ölçeğe sahip olan bir eğitim sistemimiz var. Son yirmi yıldaki eğitimde yapılan yatırımlarla birlikte okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma alanları Allah'a şükür son yirmi yıldaki seferberlikle yüzde 95'in üzerine çıktı. Özellikle 2022 yılında okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Çünkü okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından bir tanesi ve aynı zamanda nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi, beşeri sermayenin çok daha verimli bir şekilde kullanılması bağlamında çok önemli bir özelliğe sahip" dedi.

Özer, 2022 yılında okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini konularına odaklandıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Meslek eğitimde gerçekten son bir yılda çok önemli bir kazanım elde ettik. Özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısının arttırılmasıyla ilgili 25 Aralık 2021 tarihinde 3038 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli değişiklikleri yürürlüğe soktuk. Bir yıl gibi kısa sürede 159 bin olan çırak-kalfa sayımız 1 bilyon 350 bine ulaştı. Gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli insan kaynağı edinmesiyle ilgili çok önemli bir boşluğu karşılamış oldu."

(Kaynak: DHA)