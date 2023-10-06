Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevkidaşı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC'de mevkidaşı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bakanlık bürokratları da yer aldı. Bakan Tekin konuşmasında, bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakları da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmenin, öğretmenlerin ve idarecilerin işi olduğunu ifade etti. Tekin, hem dünya koşullarıyla rekabet edebilecek hem de bu mirasa sahip çıkacak nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparak motivasyonlarının, KKTC halkı ile Anadolu halkı arasındaki derin bağın gelecek kuşaklarda da devam etmesi olduğunu belirtti. Tekin ayrıca, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için iş birliği protokolü imzalandığını aktardı. Bu dönemin tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkma görevleri bulunduğunu söyleyen Tekin, Türkiye ve KKTC’nin hep beraber geleceğe yön veren geçmişe sahip çıkan nesiller yetiştirme hedefini vurguladı.

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"TÜRKİYE PEK ÇOK ALANDA KKTC’YE DESTEK OLUYOR"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının Türk ve Müslüman bir halk olduğunu, geleneğini her daim ayakta tuttuğunu, Anadolu’dan kopmadığını, kendini her zaman büyük Türk devletinin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın diyalog içinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC’ye destek olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, KKTC’de verilen eğitimin Türkiye ile uyumlu olduğunu söyleyerek yükseköğrenimde tıkanıklıkların aşılması için verilen desteklere de teşekkür etti.

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