Milli Eğitim Bakanından, Ensar Vakfı çocuk istismarı soruşturması geçiren Sultanoğlu'na destek 'En güvendiğimiz arkadaş'

GazeteDuvar'ın haberine göre; Tekin, Sultanoğlu’nun adli ve idari soruşturmada aklanmış olduğunu ve Şanlıurfa’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yönetici olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanması tepki çeken Asım Sultanoğlu'na sahip çıktı. Tekin, "Eleştirileri realiteden uzak, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. En çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik" dedi.

Şanlıurfa’da tepki çeken atama

Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya atanması, kentte büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Urfa’da neredeyse her gün düzenlenen protestolarda, atamanın iptal edilmesi istenmişti. Sultanoğlu, 2016 yılında Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı bir yurtta 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biriydi.

‘Eleştiriler siyasi polemik’

Bakan Tekin, bugün kenti ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Sultanoğlu’nun atamasına yönelik eleştirileri “realiteden uzak” ve “siyasi polemik” olarak nitelendirdi. Tekin, Sultanoğlu’nun Bakanlık Teftiş Kurulu ve yargı sürecinden temize çıktığını belirterek, “Suç tespit edilmeyen kişiler bizim gözümüzde masumdur. Masum insanların hakkını hukukunu korumak da bizim görevimizdir” dedi. Tekin, Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’nın derslik ihtiyacını gidermek konusunda başarılı olacağına inandığını da ifade etti.