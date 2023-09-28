Sudan ucuza arsa kapanın elinde kalacak. Milli Emlak piyangosu büyük illere de vurdu

Türkiye'de emlak sektörüne öncülük eden firmalar arasında yer alan Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. Son olarak o ilimizde 125.000 metrekarelik arsayı ilana koyan Milli Emlak, arsaya dair tüm detayları da paylaştı.