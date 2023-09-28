Sudan ucuza arsa kapanın elinde kalacak. Milli Emlak piyangosu büyük illere de vurdu

Türkiye'de emlak sektörüne öncülük eden firmalar arasında yer alan Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. Son olarak o ilimizde 125.000 metrekarelik arsayı ilana koyan Milli Emlak, arsaya dair tüm detayları da paylaştı.

Sudan ucuza arsa kapanın elinde kalacak. Milli Emlak piyangosu büyük illere de vurdu

Karar'ın haberine göre, Milli Emlak, emlak piyasasını alt üst edecek o ilanını yayınladı. Uygun fiyatlarla arsa satışı yapan Milli Emlak'ın yeni piyangosu o ilimize vurdu. İşte, Milli Emlak'ın kaçırılmayacak yeni ilanı...

Neredeyse haftalık olarak yeni arsa satış ilanları yayınlayan Milli Emlak, şimdiki satışını Ankara'da yapmaya hazırlanıyor. Ankara'da 1.250 metrekarelik arsayı 69 bin TL'den satışa çıkaran Milli Emlak, arsaya talip olanların başvurularını bekliyor.

ARSA SATIN ALIMI NASIL YAPILIYOR

Milli Emlak tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle:
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺69.000,00
Teminat Bedeli ₺13.800,00
Uygun Yüzölçümü 1.250,00 m²
İhale Tarihi 28/09/2023
İhale Saati 13:50

Satın alma başvuruları il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numaralarının belirtildiği dilekçeyle taşınmazın yer aldığı il ve ilçelerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek yapılmaktadır.

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