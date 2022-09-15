Hulusi Akar’dan Kuleli Askeri Lisesi açıklaması. Araplara satıldığı iddia edilmişti

1845 yılında kurulan ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından eğitim hayatına son verilen Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddia edildi.

Lisenin Araplara satıldığı iddiaları Ağustos ayında Meclis gündemine gelirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'yle ilgili iddiaları yanıtladı.

Bakan Akar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a düzenlediği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.

Kuleli Askeri Lisesi binası, Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir."