27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Araplar Türkiye'deki dev firmaya ortak oldu. Reuters açıkladı

Araplar Türkiye'deki dev firmaya ortak oldu. Reuters açıkladı

Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin azınlık payının Kuveyt Varlık Fonu iştirakine satışında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:12
Takip Et

Reuters açıkladı. Araplar Türkiye'deki dev firmaya ortak oldu

Araplar Türkiye'deki dev firmaya ortak oldu. Reuters açıkladı
+
Aa
-

Zorlu Enerji'nin KAP'a bu sabah yaptığı açıklamaya göre anlaşmalar elektrikli araç şarj işletmecisi ZES'in yönetim kontrolünün KIA'ya ait Wren House Infrastructure fonuna 50 milyon dolara satışını, Zorlu Enerji'nin yüzde 12.3'ünün 38 milyon dolara yine aynı fona satışını içeriyor.

Anlaşmaların altı ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Reuters'in haberine göre; mali durumunu güçlendirmek için ayrıca bedelli sermaye artırımına gitmeyi değerlendirdiğini de açıklayan Zorlu Enerji, KIA'dan 2018 yılında aldığı 150 milyon dolar kredinin de vadesini uzatmak üzere anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşmalar sonrasında kredinin 150 milyon dolar olan kalan anapara borcunun vadesi 2028'e uzatıldı. Şirket ayrıca yabancı para kredi borcunun yaklaşık 100 milyon dolar azalmasını beklediğini belirtti. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalçın Türk
27.09.2022 11:17
bunun adı yatırım mı? yoksa batan geminin mallarını mı yağmalıyorlar..?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
7
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.