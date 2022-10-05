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Hulusi Akar'dan Yunanistan çıkışı ‘Geri adım atmak yok’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kardak Krizi'ni örnek göstererek Yunanistan'a uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 20:40
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Hulusi Akar'dan Yunanistan çıkışı ‘Geri adım atmak yok’

Hulusi Akar'dan Yunanistan çıkışı ‘Geri adım atmak yok’
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Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "1997’deki Kardak milat. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı" dedi.

Akar, Ege Denizi'nde bulunan adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına değinirken “Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu durum 1956’da, Sakız ile başlamış. O günden itibaren bazı şeyler yaşanmış ama 1997’deki Kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

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Gök TÜRK
5.10.2022 21:46
Aklınızca savaş çıkarıp seçimi erteleyeceksiniz öyle mi ama AMERİKA böyle bir hata yapmanızı bekliyor Turkiyeyi bölmek için fırsatı ele geçirecek ama en çok sizin canınızı fena yakacak  
 
Poyraz
5.10.2022 21:28
20 ada elden gitmiş yenimi aklınıza geldi seçim için hangi planınız bu A mı B mi  
 
Catal
5.10.2022 21:22
Sayın istifa etmiş genel kurmay başkanı ve milli savunma bakanı halen kara kuvvetleri komutanı ve genel kurmay başkanı iken işgal edilen adalar için hangi girişimlerde bulunmuş acaba  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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