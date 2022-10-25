25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!

MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zor arazi şartlarında vatani görevini başarıyla yapan Mehmetçiğin günlük yaşamının anlatıldığı "Her dağın zirvesi Mehmetçik" videosu paylaştı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:13
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı zor arazi şartlarında vatani görevini başarıyla yapan Mehmetçiğin günlük yaşamının anlatıldığı Her dağın zirvesi Mehmetçik videosu paylaştı

MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
+
Aa
-

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Dostum dostum" türküsü eşliğinde paylaşılan videoda, Mehmetçiğin sarp ve zorlu arazi koşullarındaki mücadelesi anlatılıyor.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda, Mehmetçiğin kritik üs bölgelerindeki bir günlük yaşamından kesitler yer alıyor.

Videoda, terörle mücadelenin yanı sıra Mehmetçiğin sakal tıraşından, kendi yemeklerini hazırlamalarına kadar görüntüler bulunuyor.

Görüntülerde bir Mehmetçik, "Biz burada olduğumuz sürece biliyoruz ki Türkiye'deki 80 milyon vatandaşımız, anneler, aileler rahat uyurlar. Onların rahat uyuması aslında bizim için en büyük mutluluk. Onların edeceği her dua, bizim burada daha öz güvenli, daha moralli, motivasyonlu olmamızı sağlıyor. Onların arkamızda olduğunu bilmek bizim motivasyonumuzu ekstra yükseltiyor burada." ifadelerini kullandı.

"Her dağın zirvesi Mehmetçik" videosu, "Bayrağa kan, düşmana mızrak, mazluma umut, zalime korku. İşte şanlı Türk ordusu. En zor şartlarda bile vatanı için durmadan ve yılmadan fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin zirvelerdeki zorlu mücadelesine yakından bakalım." ifadeleriyle paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
6
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.