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Kahraman Mehmetçik 'Katar'a 'Kalkan' yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahraman Mehmetçik'e Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:33
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Kahraman Mehmetçik 'Katar'a 'Kalkan' yapılacak

Kahraman Mehmetçik 'Katar'a 'Kalkan' yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Kahraman Mehmetçik, hem sınır içi hem de sınır dışında teröristlere göz açtırmazken dikkat çeken bir 'güvenlik görevi' geldi. 

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın güvenliğini sağlamak için Katar’a askeri destek verecek. 

TSK'nin 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca Türkiye, Milli Takım’ın katılmadığı bir FIFA Dünya Kupası’nda güvenliği sağlamak için Katar’a asker gönderiyor. 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 AY SÜREYLE KATAR'A ASKERİ DESTEK

Katar'ın, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna müttefik ülkelerden talep ettiği askeri destek kapsamında TSK'nin 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

'DÜNYA KUPASI KALKANI HAREKATI'

Resmi Gazete'de, bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilirken, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin 'güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için' Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi.

Öte yandan Katar’a 3 bin çevik kuvvet personeli, 100 özel harekat polisi, 50 bomba arama ve 30 çevik kuvvet köpeği ile idarecisi, 50 bomba uzmanı gönderilecek. Personelin tüm masrafları, Katar tarafından karşılanacak. Katar’ın istemesi durumunda personel sayısı artırılabilecek.




 

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