Milli sporcu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde. Bronz madalyayı garantiledi

Kaynak: AA
Milli sporcu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde. Bronz madalyayı garantiledi
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükselen milli sporcu Neslihan Arın, madalyayı garantiledi.

Saarbrücken kentindeki organizasyonda Neslihan, çeyrek finalde Fransa'dan Rosy Oktavia Pancasari ile karşılaştı. Müsabakayı 21-15 ve 21-10'luk setlerle 2-0 kazanan Neslihan Arın, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla bronz madalyayı garantileyen milli badmintoncu, yarı finalde İskoçya'dan Kirsty Gilmour ile karşı karşıya gelecek.

Neslihan, Avrupa şampiyonalarında 2021 ve 2022 yıllarında üçüncülük elde etmişti.

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