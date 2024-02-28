Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya

Kaynak: Türkiye Yüzme Federasyonu
Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya
Fransa'nın ev sahipliğindeki 18. Paletle Yüzme Dünya Kupası'na milli sporcularımız damga vurdu.

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında milli sporcular 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence kentinde düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası birinci basamağına, 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye adına; Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü mücadele etti. Turnuvada, milli sualtı sporcuları bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

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Sualtı milli sporcularının kazandığı madalyalar şöyle:
Derin Toparlak: 1500 metre su üstü altın, 400 metre su üstünde gümüş madalya
Yekta Çelik Saltık: 50 metre dipte altın, 50 metre ve 100 metre su üstünde gümüş madalya
Adasu Ramazanoğlu: 800 metre ve 400 metre su üstünde gümüş madalya
Derin Atman: 50 metre dipte gümüş madalya
Ali Aras Ödüm: 1500 metre su üstünde gümüş madalya
Ege Ulusoy: 1500 metre su üstünde bronz madalya
Arda Karacabay: 50 metre çift palette bronz madalya.
Bayrak yarışlarında da önemli performans sergileyen millilerin dereceleri şöyle:
Tenis-Kayak-Kayak Spor Kulübü: 4x100 metre genç erkekler bayrak takımıyla gümüş madalya
Bakırköy Ata Spor Kulübü: 4×100 genç karışık bayrakta gümüş, 4×100 genç ve büyük erkeklerde ise (2) bronz madalya.

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