Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu

15. Dünya Espor Şampiyonası'nda mücadele eden PUBG Mobile Milli Takımı, ikinci oldu.

KAYNAK: AA
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu

Romanya'da 111 ülke takımının katılımıyla 24 Ağustos'ta başlayan 15. Dünya Espor Şampiyonası, CS: GO, Tekken 7, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Dota 2 ve eFootball kategorilerinde oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Madalya mücadelelerine, Berkin Çetin, Mehmet Akif Kastal, Zekeriya Taha Ünlü, Faruk Hamsici ve Furkan Şentürk'ten oluşan ekiple çıkan milli takım, PUBG Mobile kategorisinde 18 mücadele sonunda topladığı 173 puanla dünya ikinciliğini elde etti.

Aynı kategoride Kırgızistan birinci, turnuvanın ev sahibi Romanya ise üçüncü sırada yer aldı.

"DÜNYANIN EN İYİ ÜLKESİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"
Şampiyona sonrası bir değerlendirmede bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, rekor bir katılımın sağlandığı 15. Dünya Espor Şampiyonası'nda PUBG Mobile ve MLBB takımlarının Avrupa elemelerinde kota mücadeleleri sonucunda şampiyonaya katılma hakkı elde ettiğini, eFootball ve Tekken takımlarının da şampiyonaya doğrudan katıldığını vurguladı.

Romanya'da mücadele eden sporcularının ülkeye yakışır bir performans sergilediğini aktaran Özdemir, "Bunun sonucunda da PUBG Mobile Takımımız, dünya ikinciliği madalyasını kazandı. Türkiye Espor Federasyonu olarak, espor alanında dünyanın en iyi ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl tüm oyunlarda zirveyi hedefleyen bir takım olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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