Milliler Hırvatlar karşısında ikinci galibiyetini arıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın konuk edeceği Hırvatistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Oynanan müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye ise 9 gol buldu.

İLK MAÇ NOTTİNGHAM'DA

Türkiye ile Hırvatistan, ilk kez 11 Haziran 1996'da İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Sonraki maç ise 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona erdi.



YARI FİNAL 2 DAKİKADA GELDİ

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de Viyana'da yapılan çeyrek final maçı oldu.

Ernst Happel Stadı'nda 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı.

Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçse de Milli takım, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Sonrasında milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.



2012 BİLETİ SON ANDA KAÇTI

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki takım arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan; Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatistan elde etti.

ŞANSIZ BİR GOL

EURO 2016'da ise iki ekip aynı gruba düştü. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin bulunduğu gruptan Türkiye çıkamadı.

İlk maçta Hırvatistan karşısında Modric'in golüyle boyun eğen Milliler, Çek Cumhuriyeti galibiyeti ile umutlansa da İspanya karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Türkiye'nin gruplardan çıkma şansını söndürdü.

CENK SİFTAHI YAPTI

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

Milli takımın 1-0 kazanarak rakibi karşısında ilk galibiyeti aldığı maçın tek golünü Cenk Tosun attı.

Taraflar arasındaki son maç ise 11 Kasım 2020'de Vodafone Park'ta oynandı. İki takım arasındaki özel karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. (AA)