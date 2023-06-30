Trafik kazası geçiren Milli Takım İsveç'i 12-1 yendi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsveç'i 12-1'lik skorla yendi.

Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-8'incilik klasman maçında İsveç ile karşılaştı.

İlk yarısını 7-0 önde tamamladığı mücadelede, rakibini 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, 5-6'ncılık klasman maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

KAZA GEÇİRMİŞLERDİ

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesi dördüncü maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacağı müsabakaya giderken trafik kazası geçirdi.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada Ay - Yıldızlı sporcularımızın kazadan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.