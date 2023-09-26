Milli Takım'ın İtalya maçı aday kadrosu açıklandı

2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Erkek Takımı'nın, kamp kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetimindeki milli takımın kampı, 3-10 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.

Milli takımın 20 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin

Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik

Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen