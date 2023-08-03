Milli Takım Macaristan'dan 19 gol yedi

17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek finalinde Macaristan 19-3 mağlup olan Türkiye, sıralama maçları oynayacak.

KAYNAK: AA
Milli Takım Macaristan'dan 19 gol yedi

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Macaristan 19-3 mağlup olan Türkiye, turnuvaya sıralama maçlarıyla devam edecek.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Macaristan ile Türkiye karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Macaristan, ilk devreyi 7-1 önde tamamladı. Üstün oyununu sürdüren Macaristan, ikinci devreyi 12-2, üçüncü devreyi 15-3, maçı da 19-3 galip bitirdi.

Macaristan yenilgisiyle madalya mücadelesini kaybeden Türkiye, beşincilik için sıralama maçlarına çıkacak.
(AA)

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