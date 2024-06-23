Milli takım şampiyon oldu

Kaynak: AA
Milli takım şampiyon oldu

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta yapılan Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 devirdi ve şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde Bulgaristan'ı 27-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, altın madalya kazandı.

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Organizasyonda set vermeden bütün maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekibin oyuncularından Aylin Uysalcan, şampiyonanın "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Değerli Oyuncusu", Ceylin Kuyan ise "En İyi Smaçörü" seçildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde:

''U18 Kadın Milli Takımımız, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda finalde Bulgaristan’ı 3-0 (27-25, 25-15, 25-14) mağlup ederek şampiyon oldu.

Millilerimiz, turnuvayı namağlup ve set vermeden tamamladı.

Final maçının ardından yapılan törende Milli Takımımızdan Ceylin Kuyan ‘En İyi Smaçör’, Aylin Uysalcan da ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ve ‘En Değerli Oyuncu’ seçildi.''

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