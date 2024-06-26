Öyle bir gol yedik ki. Hakem yaktı bizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öyle bir gol yedik ki. Hakem yaktı bizi

A Milli Takım'da her şey mükemmel giderken sahneye Rumen hakem Istvan Kovacs çıktı, tadımızı kaçırdı.

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlı ekibimizde her şey mükemmel gidiyordu. 20. dakikada Barak ikinci sarı karttan atılmış Çekya 10 kişi kalmıştı.

İkinci yarının başında atak üstüne atak geliştiren A Milli Takım aradığı gole 51'de kavuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun sayısıyla öne geçen Milliler 66'da büyük şok yaşadı.

Çekya'nın atağında hava topuna çıkan kalecimiz Mert'e faul yapıldı. Rumen Hakem Istvan Kovacs buna rağmen pozisyonu devam ettirdi. Önce Samet Akaydin'in çizgiden çıkardığı topu Soucek tamamladı. Kovacs orta noktayı gösterdi. Milli Takımımız'daki yoğun itirazlara rağmen VAR'da kontrol edilen pozisyon sonrası karar değişmedi.

Karşılaşma 1-1 devam ediyor. Bu skor da bizi Son 16 Turu'na çıkarıp, Avusturya'nın rakibi yapıyor.

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