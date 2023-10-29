Milli Takım'dan Avrupa Şampiyonası'na kabus gibi başlangıç. Portekiz'e farklı mağlup olduk

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur 2. maçında Portekiz ile karşılaşan U19 Milli Takımı 7-0 mağlup oldu.

Milli Takım'dan Avrupa Şampiyonası'na kabus gibi başlangıç. Portekiz'e farklı mağlup olduk

U19 Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarındaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Swedbank Park’ta oynanan müsabakada millilerimiz rakibine 7-0 mağlup oldu

Portekiz’e galibiyeti getiren golleri 6.dakikada Mafalda Mariano, 11. ve 23. dakikalarda Leonete Correia, 54.dakikada Luana Rafael, 63.dakikada Carolina Santiago, 79.dakikada Marta Gago ve 82.dakikada Maria Ferreira kaydetti.

Milliler, 31 Ekim'de İsveç ile karşılaşacak.

U19 Kadın Milli Takımı grup maçlarını ilk üç içinde tamamlarsa yoluna A Ligi'nde devam edecek.

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