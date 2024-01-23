Real Madrid'den Xavi'ye olay yanıt. Yapılan şikeleri anlattılar. Anında geri adım attı

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Real Madrid'den Xavi'ye olay yanıt. Yapılan şikeleri anlattılar. Anında geri adım attı
Xavi'nin Real Madrid-Almeria maçı hakkındaki sözlerine cevap veren Real Madrid Barcelona'ya şike imasında bulundu.

Bu hafta La Liga’da oynanan Real Madrid-Almeria maçındaki hakem kararlarının tartışmaları devam ediyor.

Maçta hata yapıldığını söylerek, "La Liga'yı kazanmak zor olacak, Bazı şeyleri kontrol edemiyoruz ve bugün bunu herkes gördü." İfadelerini kullanan Barcelona teknik direktörüne Real Madrid’den cevap gecikmedi.

Real Madrid televizyonundan yapılan açıklamada, ''Xavi'nin La Liga'da tuhaf şeyler oluyor demesi ilginç çünkü kendi kulübü 20 yıl boyunca hakemlerin başkan yardımcısına 8 milyon dolar ödemesini normal bulmuştu, Xavi'nin Barcelona'daki 600 maçı ve tüm şampiyonlukları şüphe altında, Hakim ve savcılık bunu söylüyor.'' İfadelerine yer verildi.

Eflatun Beyazlılar’ın bu açıklaması sonrası sözlerini geri alan Xavi ise "Real Madrid'e her zaman saygı duydum. Yanlış davrandıysam af dilerim, ben savaşmanın tarafı değilim" dedi.

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