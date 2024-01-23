90'lı yıllara damgalarını vurmuşlardı. Türk futbolunda ilklerin takımı kapandı

Son olarak 2016-17 sezonunda İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele eden Emlakbankspor’un TFF tescili iptal edildi.

90'lı yıllarda altın çağını yaşayan Emlakbankspor, Türkiye'de bir döneme damgasını vuran bir amatör takım olmuştu. Bu dönemde, Türkiye'de ilk yabancı futbolcu transferini gerçekleştiren ve yurt dışında ilk kamp yapan takım olarak öne çıkmıştı. Ayrıca, defalarca 3. Lig'e terfi maçlarına katılan kırmızı-mavili ekip, 2001 yılında Emlakbank'ın kapatılmasına rağmen varlığını uzun bir süre sürdürdü. Ancak son dönemde tamamen sahipsiz kalan ve birkaç kişinin çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan kulüp, daha fazla devam edemeyerek kapanma kararı aldı.

Türk futboluna önemli katkıları olan Emlakbankspor özellikle, Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın bir dönem değişmez ismi olan Hakan Ünsal'ı keşfetmiş ve onu parlatarak yeteneklerini ortaya çıkarmıştı.