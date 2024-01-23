Volkan Demirel'in kabusu devam ediyor. Hatay galibiyeti unuttu. Volkan Aliakar yazdı

Devre arasında Mersin Stadı'nda Müslüm Baba'dan "Unutamadım" şarkısı yankılanıyordu.

Tribünlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Müslüm Baba;

"Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Sen beni unuttun çoktan belki de

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her şeyde sen varsın unutamadım" diyordu.

Belli ki herkesin aklında bir "unutamadığı" vardı.

Hatayspor ise ligde galibiyeti çoktan unutmuştu!

9 maçtır kazanamayan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor; 13 maçta sadece Galatasaray'ı yenebilmişti.

Alanyaspor karşısına "mutlak galibiyet" parolasıyla çıktı. Bu sadece lafta kalmadı. Başlama düdüğüyle birlikte bunu sahada gösterdiler, 4. dakikada da öne geçtiler.

Kullanılan kornerde ceza sahası dışına seken topa mükemmel vuran Rigobarto Rivas, kaleci Ertuğrul'u avladı.

Öne geçip avantaj yakalayan Hatayspor oyun kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı.

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor; baskılı gözüktü ancak net fırsat üretemedi.

Sol bek Belkovec ve orta sahadaki Novais'in yokluğu oyun planlarını etkilemişti. Kart cezalısı olan iki futbolcunun yokluğunda; Yusuf sol beke çekildi, Richards orta sahaya monte edildi. Normalde sol açıkta görmeye alışık olduğumuz, çok da etkili bir performans sergileyen Yusuf sol bekten hücuma yeteri kadar destek olamadı.

İlk yarıda tek şutları 40. dakikada geldi, onda da Erce şık bir kurtarışla gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da aynı görüntü devam etti. Alanyaspor bastırırken Hatayspor ikinci gole yaklaştı. 54. dakikada Dadashov'un kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

Fatih Tekke; 68'de oyuna müdahale etti. Sisto ve Cordova kenara geldi yerlerine Augusto ile Janvier girdi. 76'da da Furkan-Yusuf değişikliği geldi.

79'da Volkan Demirel de 3 hamle yaptı. Dadashov, Joelson Mendes ve Oğuzhan'ın yerlerine Stardberg, Cengiz Demir ve Boudjemaa'yı oyuna soktu.

Alanyaspor üst üste ortalarla gol aradı, Hatayspor savunması gelen tüm topları karşıladı.

Taa ki 86. dakikaya kadar. Soldan ceza sahası içine ortalanan topa müdahale etmek isteyen Görkem, Lima'yı düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oğuz Aydın skoru 1-1'e getirdi. 90+6'da Leroy Fer topu boş kaleye yuvarlasa, Alanyaspor galip bile gelecekti.

Hatayspor; Pendikspor maçında olduğu gibi yine skoru koruyamadı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

1-1 biten maçın ardından Hatayspor 22, Alanyaspor 26 puana ulaştı.