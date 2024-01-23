Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek

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Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek
Adana Demirspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Akbaba Pendikspor ile anlaşmak üzere.

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber pek çok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor’da bir ayrılık daha kapıda.

PENDİKSPOR İLE ANLAŞMAK ÜZERE
Kadrosuna yıldız oyuncular katarak düşme hattından kurtulmak isteyen Pendikspor’un Emre Akbaba’yı transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

2 KULÜP DAHA TALİP OLDU
Öte yandan Emre Akbaba’nın durumu ile ilgili bir açıklama yapan Murat Sancak Trabzonspor Ankaragücü ve Pendikspor’un oyuncuya talip olduğunu doğruladı.

PERFORMANSI
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 27 maça çıkan Emre Akbaba 7 gol 1 asist kaydetti.

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