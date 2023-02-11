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Scoutlar izliyor. Sacha Boey milli takım yolunda

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansın üstüne çıkan Sacha Boey'e milli takım piyangosu vurdu. Boey'i Avrupa'dan birçok milli takım scoutu izliyor.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:26
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Milli takımlar Boey'in peşinde

Scoutlar izliyor. Sacha Boey milli takım yolunda
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Galatasaraylı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor.

Genç oyuncuya sarıkırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti. 22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti.

Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.

BELÇİKA DA İSTİYOR

Boey için Belçika da harekete geçti.

Boey'in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, G.Saraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerini katlayacağını öngörüyor.

Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.

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