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Adnan Polat gözyaşlarıyla yardıma Nef Stadı'na koştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat ve sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Lucas Torreira, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım organizasyonunu ziyaret etti. Adnan Polat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:26
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Galatasaray eski başkanı Adnan Polat gözyaşlarını tutamadı

Adnan Polat gözyaşlarıyla yardıma Nef Stadı'na koştu
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Nef Stadı'nda yer alan otoparkta kurulan yardım alanını gezerek çalışmaları inceleyen Özbek ve Polat, gönüllü çalışanlarla bir araya geldi. Torreira ise yardım kolilerinini doldurulmasına yardımcı oldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Depremin birinci gününden itibaren stadın bu bölgesini lojistik alan belirledik. 5 günde 57. tır sevkiyatı yaptık. Tırları buradan göndermek yetmiyor. Hem Hatay'da hem Kahramanmaraş'ta iki büyük lojistik depo tuttuk. Tırlar malzemelerini indiriyor ve 27 nakil aracıyla gideceği yere kadar dağıtımını yapıyoruz. Büyük bir gayret içindeyiz. Yardım çağrımıza cevap veren herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var.
Türk milletinin başı sağ olsun. Enkaz altından hala vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, yaralılara şifa diliyorum. Bundan sonra yapacağımız ikinci operasyon barınma ihtiyacına cevap vermek. Tuvaletle ilgili sorun baş gösterdi. Onun teminine çalışıyoruz. 100 konteyner ev destek göndereceğiz, hedefimiz 500'e çıkmak." diye konuştu.
ADNAN POLAT'TAN DUYGUSAL MESAJ
Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Adnan Polat ise şunları kaydetti: "Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Polat Holding olarak şunu gözledik, vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var.
Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar da gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile ilgili çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar."

"Çok zor anlardan geçiyor ülke." diyen Torreira ise şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi çok sıcak karşılamışlardı. Biz de burada elimizden geleni yaparak onlara destek olmak istiyoruz. Takım olarak neler yapabiliriz diye aramızda konuşuyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz."

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