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TFF kararını verdi. Milli Takım Galler ile Samsun'da karşılaşacak

TFF, Milli Takım'ın Galler karşısında oynanacağı yeri açıkladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:38
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Milliler Samsun'da Galler ile karşılaşacak

TFF kararını verdi. Milli Takım Galler ile Samsun'da karşılaşacak
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Galler karşılaşmasının Samsun'da oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulunun, dün gerçekleştirdiği toplantıda milli takımın 19 Haziran'da Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanması kararlaştırıldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

27 YIL SONRA YENİDEN SAMSUN'DA

A Milli Takım, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Milli Takımı'n bir resmi maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ay-yıldızlı ekibi ağırlayacak.

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