TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'na olumlu rapor

Demir Grup Sivasspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminindeki inceleme tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim denetçisi Hakan Cemal Aydin, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemin inceleme sonucunu kulüp yetkililerine bildirdi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin, müsabaka oynamaya elverişli olduğu yönünde karar çıktı.
İncelemenin ardından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.
Mücadele, 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
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