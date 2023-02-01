1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'na olumlu rapor

TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'na olumlu rapor

4 Eylül Stadı için inceleme yapıldı. TFF'den karar çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:19
Takip Et

TFF kararını verdi. Sivasspor Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mı?

TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'na olumlu rapor
+
Aa
-

Demir Grup Sivasspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminindeki inceleme tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim denetçisi Hakan Cemal Aydin, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemin inceleme sonucunu kulüp yetkililerine bildirdi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin, müsabaka oynamaya elverişli olduğu yönünde karar çıktı.

İncelemenin ardından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.

Mücadele, 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
7
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.