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Milli Takım'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası programı belli oldu

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın maç programı duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:18
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Millilerin programı açıklandı

Milli Takım'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası programı belli oldu
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FIBA'dan yapılan açıklama göre, Slovenya'nın başkenti Ljubljana ile İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 grup maçıyla 15 Haziran Perşembe günü başlayacak.

D Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Ljubljana'da oynayacak Türkiye'nin maç programı şöyle:

15 Haziran 2023:

Türkiye-Sırbistan (TSİ 16.00)

16 Haziran 2023:

Macaristan-Türkiye (TSİ 13.15)

18 Haziran 2023

Türkiye-Slovakya (TSİ 21.45)

FORMAT

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.
(AA)

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