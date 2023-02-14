Crowder, Suns hakkında konuştu

Milwaukee Bucks'ın yeni oyuncusu Jae Crowder, eski takımı Phoenix Suns ile çalkantılı süreci hakkında suskunluğunu bozdu.



Crowder, Bucks ile ilk basın toplantısında Suns'taki son yılında neler olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Artık bunu geride bıraktığımı düşünüyorum. Orada benden anlatmamı istemedikleri bazı şeyler olmuştu, ben de bu ricalarını yerine getireceğim. Açıkçası bu adamlarla aylardır bir takas ortağı olarak çalışıyorum. Bence kesinlikle yapacaklarını söyledikleri şeyi yaptılar. Hepimizin beklediğinden daha uzun sürdü, ama yaptılar."



"ONLARA MİNNETTARIM"

"Phoenix'te geçirdiğim zaman için, takım arkadaşlarım için ve son iki yılda beni kucaklayan organizasyon için minnettarım. Harika bir dönem geçirdik ve Phoenix'te müthiş şeyler yaptık. Onlar adına mutluyum. Gelecek için onlara şans diliyorum. Artık kariyerimdeki bir sonraki bölüme, Milwaukee'de geçiyorum."

İLGİLİ HABERLER