Fenerbahçe şikayet etti Dursun Özbek ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade verdi.

Fenerbahçe’nin, Dursun Özbek’in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat’ta yaptığı açıklamaların ardından şikayette bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen Özbek, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi ve daha sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı bir açıklamada, "Google’a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları’ yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü de Özbek’in sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denilmişti.