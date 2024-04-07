Milyarlarca insanı temsil eden yeni kavram. NOLD

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması farklı yaş aralığını, farklı kültürleri, farklı din ve görüşlerdeki bütün insanları tek bir çatı altında buluşmasını sağladı. Bununla beraber lügatımıza yeni kavramların katılması, günlük konuşma dilimize yeni yeni kavramların dahil edilmesini sağladı.

Bu kavramların kim tarafından çıkartıldığı genelde bilinmez olarak kalsa da dilimize 5-10 sene içerisinde tamamen pelesenk olması kaçınılmaz durumda.

Her geçen gün yeni yeni türetilen kavramlara bir yenisi daha eklendi. NOLD!

NEDİR VE KİMLER İÇİN KULLANILIR?

NOLD kavramı İngilizce iki kelimenin birleşiminden oluşan iki kavramdır aslında. Never ve Old kelimeleri birleştiğinde ortaya çıkan NOLD kavramı 45-65 yaş aralığındaki insanlar için kullanılıyor.

Bu kavramın kullanıldığı insanlar kendilerini yaşlı hissetmemelerine rağmen toplumun kendilerini bir kenara koyma eğiliminde olduğu insanlardır. Yaşlı olarak adlandırılmayacak kadar genç olan ‘NOLD’, Z kuşağına uyum sağlamayacak kadar da yaşlı olan insanlara denir.