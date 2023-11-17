Milyarlık ihaleyi Kalyon’a verdiler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’daki Babakaya Tüneli’nin ihalesini Kalyon Holding’e verdi. Kamunun kasasından Kalyon Holding’e tam 3,1 milyar TL aktarılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milyarlık ihaleyi Kalyon’a verdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün milyarlarca liralık bir ihalesi Kalyon İnşaat’a verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, DSİ Genel Müdürlüğü, 22 Eylül tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Babakaya Tüneli için ikmal (tamamlama) ihalesi düzenledi. Ardından ihalenin 3 milyar 150 milyon TL bedel ile Kalyon İnşaat’a verildiğini ve 12 Ekim’de sözleşme imzalandığı açıkladı.

milyarlik-ihaleyi-kalyona-verdiler.jpg

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA YÖNELİK KANUNU KULLANDILAR

Milyarlarca liralık ihale Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

34962.jpg

ALDIĞI İHALELER ARASINDA YOK YOK

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

silvan-baraji-aa-2122835.jpg

KALYONLAR’IN NİKAHINA 11 BAKAN KATILMIŞTI

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı.

Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı.

Türkiye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listenin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon İnşaat’ı; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.

İlgili Haberler
Gözde iki müteahhide 5 yıldızlı otel teşviği.Milyarlar akacak
İktidar yandaşa verdikçe veriyor. Hem vergi vermiyorlar hem teşvik alıyorlar
Fatih Altaylı 5’li çetenin Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki usulsüzlüğünü açıkladı
Akbelen’i katleden Limak'a bakanlıktan ödül. Milyonlarca liralık destek verildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Yavru ayı Samanlı Dağları eteklerinde 2 metrelik boş havuza düştü: ‘Beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu Yaşam
Yavru ayı Samanlı Dağları eteklerinde 2 metrelik boş havuza düştü: ‘Beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu
İstifa eden hakem Kemal Yılmaz sessizliğini bozdu. TFF'ye yaş cevabı Spor
İstifa eden hakem Kemal Yılmaz sessizliğini bozdu. TFF'ye yaş cevabı
Savaşın başından beri ilk kez: İsrail geri adım attı Dünya
Savaşın başından beri ilk kez: İsrail geri adım attı
Ünlü iş adamı işyerinde kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin arkasından suç örgütü çıktı Gündem
Ünlü iş adamı işyerinde kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin arkasından suç örgütü çıktı
Meteoroloji’den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı. Pazar sabahına kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun Gündem
Meteoroloji’den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı. Pazar sabahına kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun
Montella: Arda'nın neler hissettiğini biliyorum Spor
Montella: Arda'nın neler hissettiğini biliyorum