Gözde iki müteahhide 5 yıldızlı otel teşviği.Milyarlar akacak

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Sanayi Bakanlığı’nın ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgeleri Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Muhalefet tarafından 'beşli çete' olarak nitelenen Mehmet Kalyoncu ve Mehmet Cengiz ortaklığındaki TAYA Grup’a otel yapması için yatırım teşviki verilecek.

2 MİLYAR LİRA

Teşvik “komple yeni yatırım” başlığı altında verilirken otelde 491 oda ve 973 yatak bulunması planlanıyor. 2 milyar lira teşvik alan yatırımın istihdama katkısının ise 300 kişi olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ilde 12 taşınmazın satışa çıktığını duyurdu.

İhalelerin pazarlık usulü yapılacağı belirtilirken taşınmazların en büyüğü 53 bin 998 metrekare ile Afyonkarahisar’da. En küçüğü ise 6 bin 839 metrekare ile Gaziantep Şehitkamil’de bulunuyor.

Geçici teminat bedelleri 750 bin liradan başlıyor 25 milyon liraya kadar çıkıyor ihalelerde son teklifler 28-29 Kasım’da alınacak.

BEŞLİ ÇETE

Türkiye siyasi tarihinde son yıllarda sıkça kullanılan tabirler arasında ‘beşli çete’ tanımlaması yer alıyor.

Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘”Beşli çete” olarak adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi.