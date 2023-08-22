Akbelen’i katleden Limak'a bakanlıktan ödül. Milyonlarca liralık destek verildi

Muğla Akbelen’de ağaç katliamı yapan Beşli çete olarak adlandırılan şirketlerden Limak Holding’e bakanlıktan ödül verilerek, milyonlarca liralık destek verildi.

Akbelen’i katleden Limak'a bakanlıktan ödül. Milyonlarca liralık destek verildi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Haziran 2023 dönemi yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Muğla Milas’taki termik santrala kaynak sağlamak için Akbelen’de ağaç kıyımı yapan, muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı şirketlerden Limak Holding de yatırım teşvik alan şirketler arasında.

Limak Çimento’nun Kilis ve Kırklareli’nde bulunan fabrikalarına milyonlarca liralık yatırım desteği verildi. Söz konusu teşvikler, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi gibi birçok maddeyi kapsıyor.

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Limak Çimento’nun Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesindeki çimento üretim fabrikasının aldığı yatırım desteği tutarı 60 milyon 299 bin 75 TL. Şirketin, Kilis’in Polateli ilçesinde bulunan fabrikası ise imalat teşviki kapsamında 379 milyon 641 bin 467 TL, “metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi” kapsamında ise 178 milyon 82 bin 316 TL teşvik ödemesi aldı.

Şirket, haziran ayında toplam 617 milyon 999 bin 833 TL’lik teşvik ödemesi aldı. Haziran ayında ödenen teşvik kapsamında bin 249 şirkete toplam 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 TL tutarında yatırım teşviki verildi.

AKBELEN’DE NE OLDU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

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Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor. Ancak birkaç gün önce Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti ve etmeye de devam ediyor.

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