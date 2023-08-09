Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çok basit bir soruda seyirci hakkını kullandı. Seyircinin verdiği cevap ise ağızları açık bıraktı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi.
Milyoner'e katılan Esra Doğan isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Yarışmacı, üçüncü soruya kadar geldi.
Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.
Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.
SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI
Doğru cevabı bilmeyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğunluğu tercihini A şıkkının doğru olduğu yönünde kullandı. Yarışmacı da bu doğrultuda 'A' seçeneğini seçti.
Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi.
Doğan 2 bin TL ödül alarak Milyoner'den ayrıldı.