Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çok basit bir soruda seyirci hakkını kullandı. Seyircinin verdiği cevap ise ağızları açık bıraktı.

1/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 1

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi.

2/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 2

Milyoner'e katılan Esra Doğan isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Yarışmacı, üçüncü soruya kadar geldi.

3/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 3

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.

4/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 4

Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.

5/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 5

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Doğru cevabı bilmeyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğunluğu tercihini A şıkkının doğru olduğu yönünde kullandı. Yarışmacı da bu doğrultuda 'A' seçeneğini seçti.

6/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 6

Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi.

7/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 7

Doğan 2 bin TL ödül alarak Milyoner'den ayrıldı.

8/8
Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler 8
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı
Zuhal Topal uçarak paylaştı. Ünlü sunucunun düzgün ve fit vücudu beğeni topladı
Songül Karlı tanınmaz hale geldi. "Göğüs estetiği yaptırdım, pişmanım" demişti
Songül Karlı tanınmaz hale geldi. "Göğüs estetiği yaptırdım, pişmanım" demişti
Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi
Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi
Yapay zeka en güzel 10 kadın oyuncuyu seçti. Birinci bakın kim oldu?
Yapay zeka en güzel 10 kadın oyuncuyu seçti. Birinci bakın kim oldu?
Hilal Cebeci'nin son hali herkesi şaşırttı. Kimse tanıyamadı
Hilal Cebeci'nin son hali herkesi şaşırttı. Kimse tanıyamadı
Amerikalı oyuncu Megan Fox hayranlarını çıldırttı
Amerikalı oyuncu Megan Fox hayranlarını çıldırttı