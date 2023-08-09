Milyoner yarışmasında seyirciler yanlış yönlendirdi. Verdikleri cevapla genç kızı elettirdiler

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı çok basit bir soruda seyirci hakkını kullandı. Seyircinin verdiği cevap ise ağızları açık bıraktı.