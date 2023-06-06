Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Cihanşümul’ sorusu gündem oldu. Cihanşümul anlamı nedir?

‘Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam yayınlanan bölümüne dikkat çeken bir soru damga vurdu. 400 bin liralık soruda yarışmacıya yöneltilen ‘cihanşümul’ kelimesi sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Cihanşümul’ sorusu gündem oldu. Cihanşümul anlamı nedir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in dün akşam yayınlanan bölümünde 400 bin barajına kadar gelen İlyas isimli yarışmacı "Cihanşümul" ne demektir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.alsjcaoc.jpg"İnanılmaz derecede A geliyor bana" diyen yarışmacı, o ana kadar tüm joker haklarını tükettiği için bu noktada risk almak istemediğini söyledi.

asocijacs.jpgSöz konusu soruda verilen şıklar arasında "Evrensel", "Uluslararası", "Dünya dışı" ve "Gösterişli" seçenekleri yer alıyordu.

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Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Devam etseydin doğru cevabı verecektin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Genç yarışmacı programdan 200 bin liralık ödülle ayrıldı.

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