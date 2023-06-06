Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Cihanşümul’ sorusu gündem oldu. Cihanşümul anlamı nedir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in dün akşam yayınlanan bölümünde 400 bin barajına kadar gelen İlyas isimli yarışmacı "Cihanşümul" ne demektir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı. "İnanılmaz derecede A geliyor bana" diyen yarışmacı, o ana kadar tüm joker haklarını tükettiği için bu noktada risk almak istemediğini söyledi.

Söz konusu soruda verilen şıklar arasında "Evrensel", "Uluslararası", "Dünya dışı" ve "Gösterişli" seçenekleri yer alıyordu.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Devam etseydin doğru cevabı verecektin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Genç yarışmacı programdan 200 bin liralık ödülle ayrıldı.