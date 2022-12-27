Yemek kartı ile market alışverişi devri bitiyor mu. Yetkili isimden iddialara açıklama geldi

Yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade açıklama yaptı.

Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1 Ocak 2023 itibarıyla yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki haberlere istinaden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ DEVRİ BİTİYOR MU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktardı.



"YEMEK KARTLARINDA DEĞİŞEN BİR HUSUS YOK”

Piyade "Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.