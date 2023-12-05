Milyonlarca emekliyi bekleyen 'sıfır tehlikesi. Uzmanı iktisatçıdan kritik açıklama

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, emekli maaşları şekillenmeye başladı ama iktisatçı Profesör Aziz Çelik'ten kritik bir açıklama geldi. Çelik, milyonlarca emeklinin sıfır yada düşük zam alabileceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milyonlarca emekliyi bekleyen 'sıfır tehlikesi. Uzmanı iktisatçıdan kritik açıklama

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler 5 aylık zam değil alacakları enflasyon farkını hesaplamaya başladı. Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı enflasyon farkı da netleşecek. Şu anda emekli 5 aylık yüzde 33,66 oranındaki artışı hak etmiş durumda.

"MİLYONLARCA EMEKLİ SIFIR YA DA DÜŞÜK ZAM ALABİLİR"

İşte bu söz iktisat Profesörü Aziz Çelik'e ait...Sosyal Medya üzerinden paylaşım yapan Aziz Çelik yaptığı açıklamada kök maaşa dikkat çekti. Emeklinin "Sıfır zam" tehlikesine dikkat çeken Aziz Çelik'e göre ya da çok düşük bir zam alma tehlikesiyle karşı karşıya.

İşte Prof.Dr Aziz Çelik'in dikkat çeken o paylaşımı şöyle:

"5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli aylıkların ne kadar olacağı tahminleri başladı. Ancak emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike var. 2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir.

Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir. Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil kök aylıklara yapılmasıdır.

Bilindiği gibi düşük kök aylıklar Hazine katkısıyla halen 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamla yüz yüze kalacak.

Tamamlama işlemi 7 bin 500 TL'de kalırsa emeklilerin önemli bir bölümü sıfır veya yüzde 10-20 gibi zamlar alabilir. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur. Temmuz 2023'te yaşanan haksızlık gündeme gelebilir.

Temmuz 2023'te uyarmıştım. Bir kez daha uyarayım. Milyonlarca emekli sıfır veya düşük azam alabilir. En düşük emekli aylığı yüzde 50 artsa da geleceği yer 11 bin 250 TL. Bu düzeyde bir emekli aylığı geçinmeye nasıl yetsin? Ancak milyonlarca emekli bunun da altında kalabilir. Hükümet Hazineden ödenecek miktarı düşük tutmak için bazı emeklilerin daha düşük zam almasına yol açacak bir uygulama yapabilir.

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