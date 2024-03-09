Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bilgi ortaya çıktı. Emekli aylıklarına dahil edilmedi

Memur ve memur emeklileri her yıl ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da ekleniyor.

2024 yılı Ocak-Temmuz için toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 maaşlara eklendi ve enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı.

Ancak ortalama memur emekli aylıkları bir yılda ortalama memur maaşın yüzde 70.5'inden yüzde 41.4'üne geriledi. Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, memur emekli maaşında yaşanan bu gerilemeye dikkat çekerek, şunları söyledi:

'MEMUR EMEKLİ AYLIKLARINDA BÜYÜK GERİLEME VE MEMUR-SEN'İN SESSİZLİĞİ'

"Ortalama memur emekli aylıkları bir yılda ortalama memur maaşın yüzde 70,5'inden yüzde 41,4'üne geriledi.

Memur-Sen memur emekli aylıklarındaki bu büyük kayba karşı AKP Genel Merkezi önüne gidemedi ve eylem yapamadı!

Ocak 2023'te ortalama memur emekli aylığı (8.610 TL) ortalama memur maaşının (12,200 TL) yüzde 70,5'i tutarındaydı. Ocak 2024'te ortalama memur emekli aylığı (15.445 TL) ortalama memur maaşının (37.332 TL) yüzde 41,4'üne geriledi.

Temmuz 2023'te memur maaşlarına yapılan "ilave ödeme" emekli aylıklarında ve emekli ikramiyesinde hesaba katılmadığı için memur emekli aylıkları memur maaşlarına göre ciddi biçimde geriledi. AKP Hükümeti tüm taleplere rağmen ilave ödemeyi emekli aylıklarına dahil etmedi.

Ocak 2024'te ortalama memur emekli aylığında bir önceki yıla göre 10 bin 874 TL kayıp var. Ortalama memur emekli aylığının ocak 2024'te 15.445 TL değil 26 bin 319 TL olması gerekiyordu.

'MEMUR-SEN KILINI KIPIRDATMADI'

Anayasa Mahkemesi'nin Memur-Sen'in ısrarı nedeniyle yasaya konan ayrımcı bir kuralı iptal etmesi nedeniyle ortaya çıkan 345 TL'lik kayıp için ortalığı ayağa kaldıran ve CHP önünde eylem yapan Memur-Sen Konfederasyonu memur emeklilerinin yaşadığı bu vahim kayıp karşısında AKP binası önüne gitmedi ve TBMM önünde eylem yapamadı!

345 TL için kıyamet koparan Memur-Sen Konfederasyonu memur emeklilerin 11 bin TL'lik kaybı için kılını kıpırdatmadı!"