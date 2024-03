Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı tepkisi. ‘Emekliye verecek parası yoksa, emeklinin de verecek oyu yok’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak’ta vatandaşlara hitap etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, yerel seçime dair vaatlerini ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

SOMA MADEN FACİASI

Özgür Özel, 2014 yılında Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği ‘maden faciası’na değindi.

Maden faciasının yaşandığı gün ocağın kapısında annelerle, eşlerle gözyaşı döktüklerini belirten Erdoğan, “O gün koşarak gelen Zonguldak’ın tahlisiye ekipleri yüzlercesini kurtardı. O günden bu güne Zonguldak’ın iyi kalpli insanlarıyla gözyaşlarından kömüre karışan simsiyah izlerini hiç unutmadığım güzel insanlara minnetle selamlıyorum. Sizin bizde apayrı yeriniz var.

Büyük madenci yürüyüşünden 1991 tam 33 yıl geçti. Emekçiler madenciler emekleri hakları için yürüdüler daha güvenli madenler için yürüdüler. Daha iyi şartlarda çalışmak için yürüdüler.

Soma’da 301 evladımızı kaybettikten sonra da hep aynı talepleri ilettik. Ama işçi sağlığı ve işçi güvenliği konusunda bir arpa boyu yol alamadık. Hala Türkiye’nin çeşitli yerlerinde günde 3 vardiya madenciler inerken, hala mesleklerinin geleneği helalleşerek iniyorlar. Ancak Almanya’da 1962’den beri Fransa’da 1974’den beri İngiltere’de 1972’den beri ölümlü kazalar olmuyorken, bu mesleğin fıtratında var ölüm diyenlere itiraz ediyoruz. Ölümü değil yaşamı savunuyoruz” diye konuştu.

“İLİÇ’TE BİRİLERİ BİR YANDAN PARALARI İSTİFLERKEN BİR YANDAN DA DAĞI İSTİFLEDİLER”

“Daha geçtiğimiz günlerde İliç’te birileri bir yandan paraları istiflerken bir yandan da dağı istiflediler” diye konuşan Özel, “O dağ 9 kardeşimizi aldı sürükledi götürdü. Halen daha maden ocaklarında kayıplar vermenin gözü yaşlı anaların, çocukların, eşlerin görüntüleri yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bir yandan da biz yokluktan yoksulluktan emekçilerin hakkından konuştuğumuzda bu maden ocaklarının vergilerini affedenler, İliç’teki şirkete göstermelik 16 milyonluk ceza kesip üç ay sonra 222 milyon vergi cezasını affedenler emekçiye gelince emekliye gelince para yok diyorlar” dedi.

“ERDOĞAN EMEKLİYİ YOKSULLAŞTIRDI”

Zonguldak’ın emeğin, kömürün alın terinin başkenti olduğunu ancak bugün Zonguldak’ın emeklilerin başkenti olduğunu ve Türkiye’de emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu illerden biri olduğunu belirten Özel, “Emekli sayısı 26 bin fazla. 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaş 1,5 asgari ücretti yani bugünkü hesapla 26 bin liraydı. Ama bu hükümet kademe kademe bu Erdoğan, emekliyi yoksullaştırdı. Adım adım yoksullaştırdı. Bakın o zaman 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaş şu an asgari ücretin yüzde 60’ı kadar. Asgari ücret 17 bin lira en düşük emekli maaşı 10 bin lira.

Basit bir hesapla Erdoğan ilk iktidara geldiğinde o günkü en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Her hesap şaşar altın hesabı şaşmaz ya. emeklini aylık gelirinin 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek alıtna indirdiler. Her ay emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altın çalıyorlar. Bir kişi cebinden 1 çeyrek altın düşerse kahrolur. Her ay bir tane değil 5,5 tane çeyrek altın cebinizden gidiyor. Kimin yüzünde gidiyor Recep Tayyip Erdoğan yüzünden gidiyor” dedi.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Bugün emekliye 2 bayramda da ikramiye verildiğini belirten Özel, 2015 yılında CHP’nin emekliye bir maaş ikramiye dediğinde, AKP’nin önce “hayır” dediğini, ancak 7 Haziran’ı kaybedince “Biz de vereceğiz” değini hatırlattı.

Özel, konuşmasının devamında, “2018’e kadar kulaklarının üstüne yattılar. Ne zaman seçim geldi 1000 lira verdiler. En az asgari ücret kadar olsun dedik. Hayır 1000 lira yeter dediler. Bizim 10 gün beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. O 1000 lira 3 yıl durdu 2021’de 2 bin lira oldu, bu sene güya 5 bin lira yapacaklardı, 3 bin lira yatıracaklar bayramdan önce. 3 bin lira 6 kilo dana kıyma almıyor bugün. 2018’de sadece bayram ikramiyesiyle 24 kilo kıyma bugün 6 kilo kıyma” dedi.

“EMEKLİYE VERECEK PARASI YOKSA, EMEKLİNİN DE VERECEK OYU YOK”

Özgür Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Tayyip Bey’e diyorum ki emekliye sahip çıkaralım, Nasıl mı? bir emekli kart çıkaralım, oraya en düşün emekli maaşı alanlar için 7 şer bin lira yatıralım, ayrıca elektrik su doğal gaz da yüzde 25 ile 40 arasında indirim tanıyalım. Diyor ki asla olmaz hazine de para yok. Sana emanet edilen hazinede para vardı da şimdi yoksa bunun hesabını ben mi vereceğim emekli mi verecek sen mi vereceksin önce bunu konuşalım.

Ben diyor hesap yaptım, 1,4 trilyon lira para lazım, biz hesapladık öyle bir para değil 690 milyar lira emeklinin bu taleplerine yetiyor. Peki ver 690’nı para yok. Bakıyoruz bu sene bütçede vazgeçilen vergi gelirleri. İliç’teki yabancı şirkete 222 milyon 5’li çetenin her birine ayrı ayrı, kamu müteahhitlerinden Saray’ı yapanlara kadar ne kadar yandaş büyük holding varsa onların toplam vergi gelirlerini affetmiş tam 657 milyar şirket parayı kazanmış kar etmiş vergisini ödeyeceği aşamada teklif verip 657 milyar vergiden vazgeçiyor emekliye lazım para yok diyor. Emekli isteyince yok yandaş şirket isteyince var. Tayyip Erdoğan’dan emekliye yetecek para yoksa emeklinin de Tayyip Erdoğan’a verecek oyu var mı? İşte Erdoğan bundan sonrasını sen düşün. Zonguldak’tan emekliler sana söylüyor beni düşünmeyen bundan sonra yakamdan düşsün diyor. Bundan sonra emekliden sana oy moy yok."