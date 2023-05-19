Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberinde

İşçiler yüzde 45 zam ile sözleşme imzaladı. Sıra memurlar ve emekliler maaş zamlarına geldi. Milyonlar Temmuz ayını beklemeye başladı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberinde

Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olacağı tahmin ediliyor. Emekli ve memur için kritik Temmuz ayı beklenmeye başladı.

14 Mayıs seçim sürecinde cumhurbaşkanı adaylarından peş peşe zam vaatleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükseltileceğini söyledi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçilmesi durumunda en düşük memur maaşının net 21 bin 265 olacağını vadetmişti.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlar maaşlarında yüzde 45'lik artış bekliyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi durumund bir öğretmen, 15 bin 793 TL maaş alırken yapılması beklenen zamla birlikte 22 bin 900 TL alacak. 15 bin 611 TL olan hemşire maaşı ise 22 bin 636 TL’ye yükselecek. 18 bin 235 TL alan polislerin maaşının ise temmuz ayında 26 bin 441 TL olması bekleniyor.

KADEMELİ ZAM UYGULAMASI MASADA

Masada emekliler için de kademeli zam formülü gündemde ancak bugüne kadar bu formül Türkiye’de hiç uygulanmadı. Bu sene temmuz ayında SGK ve BAĞ-KUR emeklisine kademeli zam yapılması bekleniyor. Kademeli zam oranlarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

Maaşı 7 bin 500 TL- 10 bin TL olanlara yüzde 50 zam, 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki olanlara yüzde 40 zam, 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlara yüzde 30 zam ve son olarak 21 bin TL ve üzerine de yüzde 25 zam.

"EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI ENFLASYON RAKAMLARINDA"

Emekli maaşı zammı hakkında konuşan SGK uzmanı Özgür Kaya şunları söyledi:

“Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 temmuz tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Kademeli zam formülündeki amaç şu düşük emekli maaşı alan vatandaş ile yüksek emekli maaşı alan vatandaş arasındaki makası kısmen daraltmış olmak. En düşük memur emekli maaşı ocak ayında 7 bin 901 TL iken bu rakamın temmuz ayında 14 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Emekli öğretmenin alacağı maaşı ise ocak ayında 11 bin 833 TL iken 1 Temmuz’dan itibaren 17 bin 158 liraya yükselecek.”

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