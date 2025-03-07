Mimar Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı!

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolduğu belirtilen peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından ormanda sağ olarak bulunmuştu. İlk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan Ece Gürel açıklaması
Ece Gürel’in cenazesi saat 07.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saatlik otopsinin ardından Gürel'in cenazesinin ailesine teslim edildiği kaydedildi.
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ece Gürel için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürel'in cenazesinin kılınan namazın ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
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