Mimar Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mimar Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı!

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan tam 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç mimar Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı.

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolduğu belirtilen peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından ormanda sağ olarak bulunmuştu. İlk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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Ece Gürel’in cenazesi saat 07.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saatlik otopsinin ardından Gürel'in cenazesinin ailesine teslim edildiği kaydedildi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ece Gürel için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürel'in cenazesinin kılınan namazın ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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