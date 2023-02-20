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Minibüs alev alev yandı 

Sarıyer’de arıza yapan bir minibüsün kaputundan dumanlar yükseldi. Kısa süre içinde alevlere teslim olan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Minibüsün içinde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:19
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Minibüs alev alev yandı 

Minibüs alev alev yandı 
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İHA'nın haberine göre, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi’nde seyir halinde olan minibüste nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Alevlere teslim olan minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından minibüste maddi hasar meydana geldi. Olay esnasında minibüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiyenin yangını söndürme anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Sarıyer-Beşiktaş Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, ‘’Burası depolama alanımız. Aracımız buraya yanaşıyor. Ondan sonra elektriksel nedenlerden yanmaya başlıyor. Söndürmeye çalışıyorlar ama söndüremiyorlar. En son itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı yok. İçinde yolcu yoktu.’’ dedi.

Minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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