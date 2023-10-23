Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi girişinde, 03 Y 8220 plakalı minibüs sürücüsü A.E.A.’ın henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önünde ilerleyen H.A., kontrolündeki 16 AAP 309 plakalı kamyonete çarptı.

Olayda minibüs sürücüsü A.E.A., ve yanında yolcu olarak bulunan F.K. ile Y.G., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ambulansı gönderildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.