Araca sığmayan işçileri tavanda taşıdı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında ölümüne yolculuk yapması anbean görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsünün araca sığmayan 5 tarım işçisini tavanda taşıması görenleri hayrete düşürdü. Tarım işçilerinin hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmesi, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarım işçileri tehlikeli yolculuğa devam ederken, bu anları çeken vatandaşların ise yolcuların her an düşebileceğini söylemesi dikkat çekti.



(Kaynak: İHA)