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Minibüs duvara çarptı: 6 yaralı

Muğla'da minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir duvara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:06
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Minibüs yoldan çıkarak iş yeri duvarına çarptı: 6 yaralı

Minibüs duvara çarptı: 6 yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek bir iş yerinin duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarönü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 BB 4034 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bir işletmenin duvarına çarptı. Kazada sürücü ve minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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