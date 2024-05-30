Yavru gorilin geyiği öptüğü anlar gülümsetti

Kaynak: Haber Merkezi
Yavru gorilin geyiği öptüğü anlar gülümsetti

Yavru bir gorilin, yanına yaklaşarak gözlemlediği geyiği öptüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan bu sevimli görüntüler, kısa sürede viral oldu.

Doğanın en beklenmedik ve sevimli anlarından biri, yavru bir gorilin bir geyiği öptüğü anlarla gözler önüne serildi. Bu tatlı anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral oldu ve izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Videoda, yavru gorilin dikkatle bir geyiğe yaklaştığı ve onu önce merakla gözlemlediği görülüyor. Yavru goril, kısa bir gözlemden sonra suratına bir öpücük kondurduğu geyiğe sevgi dolu anlar yaşatıyor. Bu doğanın içinde yaşanan saf ve sevgi dolu an, izleyen herkesin kalbini ısıttı.

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