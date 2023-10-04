Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun bir tempoda çalışsa bile oğlu Kurt Efe ile yakından ilgileniyor.

Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı

Serenay Sarıkaya ile başrolünü üstlendiği Aile dizisinde Aslan Soykan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

2016 yılında Başak Dizer ile evlenen oyuncu, şimdi ise minik oğlu Kurt Efe ile gündeme geldi.

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AŞI GÜNÜ

Dizi setindeki boş günlerini ailesine ayıran Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Efe’yi aşısını yaptırmak için hastaneye götürdü. 2. Sayfa’da yer alan habere göre, hastane çıkışı görüntülenen yakışıklı oyuncu, “Kurt Efe’nin aşısı vardı onun için geldik. Her şey yolunda gidiyor bir problem yok.” diye konuştu.

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BABASININ KOPYASI

Tatlıtuğ'un minik oğlunu görenler hayran kalırken "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

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